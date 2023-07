Mick Jagger ist Inspiration für einen Sex-Roman (seiner Verlobten!)

Sie sind schon seit mehr als einer Dekade ein Paar, doch Mick Jagger und seine Partnerin Melanie Hamrick (mit der er ein Kind hat) zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nun erscheint mit „First Position“ ihr Debüt als Schriftstellerin. Dabei handelt es sich laut „Vanity Fair“ um eine durchaus schlüpfrige Erzählung, inspiriert von ihrer Zeit als Ballerina – und von ihrem künftigen Gatten.

Darauf deutet zumindest die Widmung „To my love, thank you for your endless support and inspiration“ (An meinen Liebsten, danke für deine unendliche Unterstützung und Inspiration) und die Hinzufügung eines zwinkernden Emojis hin. Jagger machte bereits Werbung für die literarischen Ambitionen der Choreographin, die am American Ballet Theatre auch als Tänzerin arbeitete und bezeichnete das Werk in einem Instagram-Video als „ziemlich frech“.

Hamrick, die 43 Jahre jünger als der Sänger ist, schreibt allerdings erst einmal nüchtern, dass die im Roman geschilderten Handlungen „lose auf einigen Wahrheiten hinter der Bühne“ während ihrer Zeit als Ballerina basierten.

In der britischen TV-Sendung „This Morning“ stellte Hamrick hingegen klar, dass ihr erstes Buch keine Memoiren seien und die Vorstellung, „mehr Spaß als Tänzerin zu haben“, die Grundlage für die Fantasien war. Aber ist Jagger nun wirklich auch imaginative Reibungsfläche für die erotische Dichtung? „Ich glaube, er hofft es“, sagte die 36-Jährige mit einem vieldeutigen Lachen. Auf jeden Fall sei ihr Freund eine große Unterstützung auf ihrem Weg zur Autorin gewesen.

Mick Jagger zum dritten Mal verlobt

Für einen Schock dürfte Hamrick bei ihrem Lebensgefährten nicht gesorgt haben. Unlängst deutete Jagger bereits an, dass ihm selbst seine eigenen Lebenserinnerungen aufregender und schwieriger zu beschreiben vorkommen würden als jede Autobiographie (weswegen er seine eigenen Memoiren trotz lockender Millionenvergütung auf Eis legte).

Das Paar lernte sich laut britischen Medienberichten 2014 bei einem Konzert in Tokio kennen. Als ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt kam, war Jagger bereits 73 Jahre alt. Inzwischen sind beide verlobt. Der Rolling-Stones-Frontmann hat acht Kinder von fünf Frauen. Und wie das Buch seiner Partnerin nun beweist, geht ihm auch im höheren Rock-Alter der Spaß am Leben nicht aus.