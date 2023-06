Heirat mit Mick Jagger – ja, nein? Melanie Hemrick über Hochzeitsgerüchte

Foto: AFP via Getty Images, KENA BETANCUR. All rights reserved.

Hochzeit, Haus und Kinder gehören eher weniger zum Rock’n’Roll-Lifestyle. Zumindest dann, wenn eine Heirat zur Diskussion steht. Denn wie Melanie Hemrick, die Ex-Ballerina und Partnerin von Rolling-Stones-Sänger Mich Jagger nun öffentlich bekannt gab, haben sie und die Rock-Legende nicht vor, demnächst die Hochzeitsglocken läuten zu lassen. Hemrick reagierte damit auf Kommentare aus den sozialen Medien über eine baldige Ehe.

Empfehlung der Redaktion Glastonbury Festival: Elton John gedenkt George Michael mit emotionalem Auftritt

Jagger und Hemrick sind bereits seit neun Jahren zusammen

Die 36-jährige Hemrick wurde vor allem durch ihre Karriere als Balletttänzerin bekannt. Vor neun Jahren lernte sie Mick Jagger, heute 79, kennen, der ein großer Bewunderer des Balletts und selbst als begeisterter Tänzer bekannt ist. Gemeinsam hat das Paar einen Sohn, der im Dezember 2016 geboren wurde. Obwohl die beiden nach fast zehn Jahren nicht glücklicher sein könnten, wollen sie dennoch nicht vor den Altar treten. Hemrick zerstreute etwaige Gerüchte, nachdem die US-amerikanische Choreografin mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet wurde.

In einem Interview mit dem US-Magazin „People“ stellte Hemrick nun klar, dass es sich dabei um einen „Versprechungsring“ handele. „Ich muss kichern, denn hat Mick mir den Ring geschenkt? Ja. Ist er für diesen Finger? Ja“, wird Jaggers Partnerin zitiert. „Aber sind wir wie geile Teenager, die sich gegenseitig … Für mich ist es ein Versprechungsring. Wir sind unreif und nennen es einen Versprechungsring.“ Hemrick ließ sich auch nicht in die Karten schauen, ob sie sich grundsätzlich eine Heirat mit dem „Sympathy For The Devil“-Sänger vorstellen könnte. Dafür lebe sie zu sehr „im Moment“.

Was das Heiraten angeht, hat Jagger hingegen schon ein paar Erfahrungen. Dreimal gab er bereits früheren Partnerinnen das Ja-Wort. Aus den anderen Beziehungen hat der Sänger, der vor kurzem ins Eiskaffee-Geschäft eingestiegen ist, bereits sieben Kinder.