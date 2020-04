Noah Cyrus jetzt genauso un(an)gezogen wie Schwester Miley Cyrus

In Zeiten von Corona gilt es, zu Hause zu bleiben sowie Zurückhaltung und Nächstenliebe zu praktizieren. Drei Popstars machen es vor.

Im Zuge der globalen Ausbreitung des Coronavirus appellieren immer mehr Stars online an ihre Fans, zu Hause zu bleiben. Sich zum eigenen sowie dem Schutz von anderen in Eigenquarantäne begeben und von der Außenwelt so gut wie möglich abzuschotten, so lautet die derzeitige Devise. Lady Gaga, Taylor Swift und Miley Cyrus sind nur drei von vielen große Namen, die versuchen dabei mit gutem Beispiel voranzugehen. In einem Instagram-Post schreibt Lady Gaga: „Ich denke diese Zeit erinnert uns alle daran, wie es sich anfühlt und was es heißt, ein Mensch zu sein.“ Ihr Motto sei es, die eigene Machtlosigkeit der Situation…