Robert Blake, der zumeist Antagonisten spielte und später in einen Mordprozess verwickelt war, ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler starb am Donnerstag, den 09. März 2023 im Alter von 89 Jahren an einer Herzkrankheit. Weltweiten Erfolg erzielte Blake in den 1960er und 1970er Jahren, als er in der Truman-Capote-Verfilmung „Kaltblütig“ (1967) den Mörder Perry Smith mimte und in der ABC-Serie „Baretta“ die Rolle des exzentrischen Zivilpolizisten Tony Baretta übernahm. Später hatte er noch einen meisterhaften kurzen Auftritt in David Lynchs „Lost Highway“ (1997), danach endete seine Karriere abrupt, als er im Jahr 2001 für den Mord an seiner Ehefrau Bonnie Lee Bakley angeklagt wurde.

Robert Blake wird im Jahr 1933 in eine italo-amerikanische Familie hineingeboren. Schon im Alter von sechs Jahren übernimmt er seine erste Filmrolle, kurz darauf sicherte er sich eine Hauptrolle bei „Die kleinen Strolche“ und spielt in über 40 Kurzfilmen der Filmreihe mit. Nach weiteren Kinderrollen gelingt ihm in den 1960er Jahren der Übergang zu einer Karriere als ernstzunehmenden Schauspieler, als er die Rolle des Mörders Perry Smith in der Verfilmung von Truman Capotes Sachbuch „Kaltblütig“ übernimmt. In den 1970er Jahren hat er einen weiteren großen Erfolg mit der Hauptrolle in der ABC-Serie „Baretta“, die drei Staffeln lang läuft.

Danach nimmt seine Karriere weitestgehend ab – in den 1980er und 1990er Jahren spielt Blake bloß in einer Handvoll Filmen und Serien mit. Eine letzte Glanzleistung gelingt ihm im Jahr 1997, als er einen Kurzauftritt in David Lynchs „Lost Highway“ hat. Die albtraumartige Sequenz gilt als einer der wirkungsvollsten und gruseligen Momente in Lynchs Gesamtwerk.

Im Jahr 2001 wird Robert Blakes Ehefrau Bonnie Lee Bakley erschossen in Blakes Auto vor einem Restaurant aufgefunden. Blake wird schnell zum Hauptverdächtigen, der Mordprozess wird zu einem nationalen Medienspektakel. Doch aufgrund von mangelnden Beweisen wird Blake im Jahr 2005 von allen Anklagepunkten freigesprochen. Einige Jahre später wird er von Bakleys Kindern zivilrechtlich verklagt und muss an sie 30 Millionen Dollar zahlen. Die letzten Jahre seines Lebens verbringt Blake weitestgehend zurückgezogen.