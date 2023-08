Wacken 2023 - Der erste Tag des Wacken Open Airs in Bildern

Foto: AFP via Getty Images, AXEL HEIMKEN. All rights reserved.

Vom 2. bis 7. August findet das Wacken Open Air in Schleswig-Holstein statt. Für knapp eine Woche verwandelt sich die beschauliche Gemeinde im Kreis Steinburg in eine Metal-Hochburg und zieht Besucher:innen aus der ganzen Welt an, dieses Jahr mit schwierigen Bedingungen.

Das Wacken 2023 wird in diesem Jahr zum 32. Mal ausgetragen. Die erste Ausgabe fand 1990 statt und konnte gerade einmal 800 Besucher:innen verbuchen. Mittlerweile hat sich die Besucheranzahl verhundertfacht. Und auch das Line-Up wird von Jahr zu Jahr hochkarätiger. Beim diesjährigen W:O:A stehen die Metal-Urgesteine von Iron Maiden als Headliner auf dem Spielplan.

Doch aufgrund der ungünstigen Witterungsverhältnisse und Starkregen, wurde die Besucherzahl auf dem Festivalgelände auf 50.000 beschränkt. Die Veranstalter riefen die Festivalbesucher:inneren dazu auf, ihre Anreise zu stoppen und umzukehren. Wie Mittwoch (2. August) bekannt gegeben wurde, können Betroffene ihre Ticketpreise vollständig erstatten lassen.

Empfehlung der Redaktion Wacken Open Air 2023: Was Besucher jetzt wissen müssen

Regen hin oder her. Einige Metalheads ließen sich den Spaß trotzdem nicht verderben und feierten trotz Nässe und Schlamm den Auftakt des diesjährigen Wacken Open Airs. In den sozialen Medien teilen Festivalbesucher:innen fleißig ihre Bilder des Events. Wir durchforsteten Instagram und Twitter (X) nach den besten Fotos des ersten Tages auf dem Festival.

Wacken 2023: Die Highlights des ersten Tages W:O:A

