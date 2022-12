Nach Debatte um kulturelle Aneignung: Peter Fox setzt mit „Zukunft Pink“-Remix ein Zeichen

Foto: Guenther Rojahn, ROJ / Rojahn. All rights reserved.

Peter Fox hat am Mittwoch (21. Dezember) seine Kooperation mit dem „Alliance“-Kollektiv, einen Amapiano-Remix von „Zukunft Pink“ (featuring Inéz), geteilt.

Zuvor war der Musiker in Bezug auf seinen jüngsten Track dafür kritisiert worden, sich aus weißer, privilegierter Perspektive Elementen des Amapianos, einem Genre, das im Zuge einer afroamerikanischen Protestbewegung entstanden ist, bedient zu haben, ohne ausreichend auf die Geschichte und Vertreter*innen des Genres hinzuweisen. Mit seinem neuen Mix stellte Fox die Schwarzen Musiker*innen Focalistic, Albi X, Kwam.E, Willy Will, Awa Khiwe und Benji Asare in den Vordergrund der Produktion und zollte dem südafrikanischen Genre Respekt.

Der „Alliance“-Remix zu „Zukunft Pink“ samt Musikvideo

Auf Instagram schrieb Fox: „Ich bin stolz, euch den Alliance-Remix zu „Zukunft Pink“ gemeinsam mit dem Präsidenten des südafrikanischen Amapiano, @focalistic, und der feinsten Auswahl weiterer Afro-Künstler*innen, die in Deutschland leben, zu präsentieren. Auf die Tanzfläche, los geht’s!! @albixgram , @kwam.e , @willywillofficial , @awa_khiwe , @benji.asare“

Und Überraschung: Für den Remix haben die Musiker*innen zudem einen Visualizer produziert. Regie haben Lucas Fiederling („FEEDZ“) und Domi Wizzl („wizzler“) geführt. Das Endprodukt gibt es hier:

Die vorangegangenen Vorwürfe zusammengefasst

Nach den Anschuldigungen hatte sich Fox im Oktober öffentlich entschuldigt, jedoch auch klar gemacht, dass er immer wieder, unter anderem im Pressetext zu seinem Werk, auf die Ursprünge des Genres sowie dessen Nutzung aufmerksam gemacht habe. Über Social Media zeigte sich der Musiker während der Debatte konstruktiv und bereit, über die Vorwürfe zu sprechen. Immer wieder waren in letzter Zeit afroamerikanische Musiker*innen in den Instagram-Storys des Musikers, die auf eine Kooperation hindeuteten, aufgetaucht.

Für 2023 hat Fox bereits Auftritte auf einigen Festivals, unter anderem beim Hurricane und Southside, bestätigt. Zudem kursieren Gerüchte, die besagen, der Musiker würde aktuell an einem Album arbeiten. Ein offizielles Statement liegt bislang nicht vor.

