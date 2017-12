Nach Fan-Protest: Lorde überlegt, ihre Israel-Show abzusagen

Lorde hat via Twitter ihre Anhängerschaft informiert, dass sie erwägt, einen Gig in Israel abzusagen. Zuvor hatte die Sängerin kurz nach der Ankündigung der Show heftige Gegenstimmen von ihren Fans erhalten, wie „NME“ berichtet.

Lorde kommuniziert mit ihren Fans

Wie das britische Musikmagazin weiter meldet, sind die beiden Neuseeländerinnen Justine Sachs und Nadia Abu-Shanab die Urheber des Aufrufs. Eine von beiden sei jüdisch, die andere palästinensischer Abstammung. Lorde wurde in Neuseeland geboren.

Die Musikerin antwortete schließlich auf Twitter: „Notiert! Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und alle Optionen in Betracht gezogen. Danke, dass ihr mich aufgeklärt habt, ich lerne auch die ganze Zeit.“

Noted! Been speaking w many people about this and considering all options. Thank u for educating me i am learning all the time too 🌸 — Lorde (@lorde) December 21, 2017

Ein Konzert in Israel sei ein falsches Signal, schrieben die beiden Fans in ihrem Brief. „Das Auftreten in Tel Aviv wird als Unterstützung für die Politik der israelischen Regierung verstanden, auch dann, wenn man die politische Situation dort nicht kommentiert. Solch ein Effekt kann nicht durch die beste Absicht und die beste Musik rückgängig gemacht werden.“

Israel-Boykott spaltet Musikwelt

Der künstlerische Boykott Israels spaltet seit langer Zeit die Musikwelt in zwei Lager. Während manche Bands sich – wie Radiohead oder Nick Cave & The Bad Seeds – nicht daran gebunden fühlten und trotz zahlreicher Proteste in Tel Aviv spielten, strichen mehrere Musiker, wie z.B. Elvis Costello im Jahr 2010, ihre angekündigten Gigs.