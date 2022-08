Paul McCartney erinnert an verstorbenen Schwager John Eastman

Paul McCartney erinnert auf Twitter an seinen kürzlich verstorbenen Schwager John Eastman. Er war der Bruder von Linda McCartney, der ersten Frau des Beatles-Stars– sie verstarb 1998. „Er wird sehr vermisst werden“, schrieb der Sänger über Eastman.

„Wir haben uns seit mehr als 50 Jahren gekannt, und es ist gerade eine sehr traurige Zeit für mich und unsere Familien“, gab McCartney bekannt. Weiter: „Sein Sinn für Humor zeigte sich immer in allem, was er tat, und die Liebe, die er seiner Familie gab, war unglaublich“ Als Erinnerung postete der Musiker ein Bild der beiden in Yoga-Pose.

My dear brother-in-law, John Eastman, has passed away. Having known each other for over 50 years it is an extremely sad time for me, and our families.

John was a great man. One of the nicest and smartest people I have had the good luck to have known in my life. pic.twitter.com/Zgjkpa4H2b

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 11, 2022