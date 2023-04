„Napoleon“: Sony Pictures zeigt ersten Ausschnitt des Ridley-Scott-Epos bei der CinemaCon

Tom Rothmann, CEO der Filmverwaltung von Sony Pictures, hat am Montag (24. April) bei der diesjährigen CinemaCon in Las Vegas einen Ausschnitt aus Ridley Scotts „Napoleon“ vorgeführt. Das Epos mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle läuft am 22. November in den Kinos an.

Der Ausschnitt zeigt den von Phoenix gespielten französischen Herrscher und seine Truppen vor und während einer Schlacht. „Lasst sie glauben, sie hätten den Höhenvorteil“, schwört der Kaiser seine Mannen ein, bevor seine Gegner einen unglücklichen Rückzug antreten müssen.

Empfehlung der Redaktion „Joker“-Star im Zweispitz: Erste Bilder von Joaquin Phoenix als Napoleon

„Der Film schreit förmlich nach der großen Leinwand“, versprach Rothmann und sprach anschließend über den 85-jährigen Regisseur: „Er [Ridley Scott] kann Dinge filmisch umsetzen, die nur wenige, wenn überhaupt, halb so alte Filmemacher können“. Nachdem das Historiendrama von Sony in den Kinos vertrieben sein wird, wird er über Apple TV+ abrufbar sein. Ab wann, wurde noch nicht bekannt gegeben. „Der Film wird an Thanksgiving mit einem großen Kinoprogramm und einer starken Marketingkampagne veröffentlicht, bevor er auf Apple TV+ kommt“, erklärte Rothmann.

An der Seite von Phoenix verkörpert Vanessa Kirby Joséphine, die Ehefrau des Kaisers der Franzosen. Zudem spielt Tahar Rahim den Politiker Paul Barras. Bei dem Epos handelt es sich nicht um die einzige Verfilmung über Napoleon. Cary Joji Fukunaga befindet sich in der Vorbereitung für eine gleichnamige HBO-Serie über Napoleon Bonaparte.

Die Cinema Convention 2023 läuft noch bis zum einschließlich 27. April, wobei noch weitere Filme vorgestellt werden. Darunter der für den 16. Juni angekündigte „The Flash“ und die Stephen-King-Horror-Verfilmung „The Boogeyman“, die ab dem 01. Juni in den deutschen Kinos läuft.