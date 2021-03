„Danke, Kassel“: Nena bekundet Solidarität mit „Querdenker“-Bewegung und spielt Aluhut-Naidoos Musik

Seit einem Jahr gibt es keine Konzerte mehr. Die Musikbranche ist in ihren Grundfesten erschüttert. Und auch in diesem Jahr werden wegen Corona erste Festivals abgesagt – darunter große Open-Air-Veranstaltungen wie „Rock am Ring“ oder „Hurricane“. ROLLING STONE und radioeins präsentierten den Themenschwerpunkt #BackToLive im Live-Talk. Hören Sie hier die Aufzeichnung der Gesprächsrunde.

Es müssen Wege und Konzepte für den Umgang mit Veranstaltungen gefunden werden, und das möglichst schnell. Mit Tonträgern ist kaum noch etwas zu verdienen. Konzerte und Merchandising sind für Musiker*innen überlebenswichtig. Von der Veranstaltungsszene mit ihrem vielen Mitarbeiter*innen ganz zu schweigen. ROLLING STONE hat seine aktuelle Ausgabe diesem Thema gewidmet. Die Titelstory mit über 50 Hintergrundgesprächen und Einzelinterviews, macht klar: Kultur ist systemrelevant! Parallel dazu haben wir die Initiative #BackToLive ins Leben gerufen, um die Diskussion über Perspektiven voranzutreiben – täglich auch hier bei rollingstone.de. Und genau das besprachen wir auch in einer hochkarätig besetzten Talkrunde. Moderiert von Silke Super…