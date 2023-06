Neues von den Beatles! Paul McCartney hat alten Song mit K.I. fertiggestellt

Noch 2023 soll ein nagelneuer Song von The Beatles veröffentlicht werden. Paul McCartney hat sich laut eigener Aussage in einer britischen Radio-Show an alten Vocals von John Lennon bedient, die er mithilfe künstlicher Intelligenz von einem alten Demo extrahierte. „Wir haben ihn [den Song] gerade fertiggestellt, und er wird dieses Jahr erscheinen“, sagte der 80-Jährige. McCartney machte keine Angaben dazu, welches Beatles-Lied genau erscheinen werde, Gerüchten zufolge soll es aber „Now and Then“ sein. Ein genauer Release-Termin steht noch nicht fest.

Der „neue“ Song ist eigentlich von 1978

„Now and Then“ war auf einem Demo-Tape von John Lennon enthalten, das Yoko Ono, Lennons Witwe, Paul McCartney übergab. Die Songs „Free as a Bird“ und „Real Love“, die im Rahmen des „Anthology“-Projekts 1995 veröffentlicht wurden, waren ebenfalls auf diesem Tape.

Nun soll „Now and Then“ offenbar doch erscheinen. Da sich George Martin zeit seines Lebens dagegen wehrte, den Song zu produzieren, engagierte McCartney Jeff Lynne für den Job, der schon bei „Free as a Bird“ und „Real Love“ an den Reglern saß.

Paul McCartney arbeitete schon früher mit künstlicher Intelligenz. Für Peter Jacksons „The Beatles: Get Back“ (2021) habe das Produktionsteam, so McCartney in der Radio-Sendung, einer K.I. Aufnahmen von John Lennon gegeben, auf denen er Klavier spielte und sang. Das Ergebnis sei eine bereinigte Gesangsspur gewesen. McCartney selbst gab zu, K.I. „irgendwie gruselig“ zu finden. Aber: „Es ist die Zukunft. Wir werden sehen müssen, wo uns das hinführt.“