Zum Valentinstag: Diese Cartoons können Beziehungen retten

Emil Ferris' „Am liebsten mag ich Monster“ mag zunächst wie eine gewitzte B-Movie-Parodie daherkommen. Tatsächlich ist es der bedeutendste Comic-Roman des Jahrzehnts.

Wie bei allen anderen Künsten auch gibt es in der Welt der Comics nur alle paar Jahre ein Werk, das andere ganz und gar überstrahlt und zu der bass erstaunten Frage führt: Wie hat das der/die AutorIn nur gemacht? „Am liebsten mag ich Monster“, das Debüt der 57-jährigen Zeichnerin Emil Ferris, ist solch ein geheimnisvoller Monolith - auf jeder einzelnen Seite ein Ereignis, von dem man sich nicht so schnell erholt. Als die Graphic Novel 2017 in den USA erschien (nach einer gruseligen Verzögerung: Die gedruckten Bände versandeten im Panamakanal, weil die chinesische Druckerei Pleite ging), sorgte es in der…