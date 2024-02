„Nick Mason’s Saucerful of Secrets“ kommen 2024 nach Deutschland

Die 2018 vom Pink-Floyd-Drummer gegründete Band „Nick Mason’s Saucerful of Secrets“ kommt im Sommer 2024 wieder nach Deutschland. In der Vergangenheit tourte die Gruppe schon fleißig durch die Welt. Fans haben nun wieder die Möglichkeit, auf eine Show der „Set The Controls Tour“ 2024 zu gehen.

Neben Gründer Nick Mason besteht die Band aus den Gitarristen Gary Kemp und Lee Harris, Bassist Guy Pratt und Keyboarder Dom Beken.

Hier zum Tourplan:

„Set The Controls Tour“ 2024 – Termine im Überblick:

07.07.2024 Leipzig, Haus Auensee,

08.07.2024 Stuttgart, Liederhalle,

09.07.2024 München, Tollwood Festival,

27.07.2024 Köln, Roncalli Platz,

28.07.2024 Breitenbach am Herzberg, Festival

30.07.2024 Berlin, Tempodrom,

31.07.2024 Hamburg, Stadtpark,

01.08.2024 Frankfurt, Jahrhunderthalle,

Tickets gibt es bereits ab 49,90 Euro.