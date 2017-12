Zum 25. Jubiläum von „Nightmare Before Christmas“ erhalten Fans endlich das schon lange geforderte Sequel zu einem der meistgeliebten Animationsfilme der jüngeren Kinogeschichte. Doch es wird andere Gestalt annehmen, als viele zunächst vermuten dürften.

So soll das Grusical um Weihnachtsdieb Jack Skellington eine neue gezeichnete Fortsetzung bekommen – allerdings in Form eines Comics. Wie der „Hollywood Reporter" berichtet, hat die Manga-Produktionsfirma Tokyopop die Lizenzrechte erworben und will sie dazu nutzen, eine Geschichte von Tim Burton umzusetzen, die 1993 für das von Henry Sellick („Coraline") inszenierte Original nicht verwendet wurde.

Tim Burton vergibt zum ersten Mal Lizenzrechte

Einen Titel gibt es auch schon: „Nightmare Before Christmas: Zero’s Journey“! Die Story dreht sich um Zero, den Hund von Jack Skellington, der in der Weihnachtsstadt verschollen geht. Der Comic wird in mehreren Einzelausgaben als Sammlerreihe erscheinen, bevor es schließlich eine Gesamtausgabe geben wird.

