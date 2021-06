Noel Gallagher erklärt endlich, warum viele Bono nicht mögen

Das offizielle UEFA-Lied zur Euro 2020 (die wegen der Corona-Pandemie erst dieses Jahr stattfindet) heißt „We Are The People“.

Bono und The Edge haben gemeinsam mit dem niederländischen DJ Martin Garrix einen neuen Song mit dem Titel „We Are The People“ geschrieben. Das Stück entstand schon, bevor die globale Verbreitung des neuartigen Coronavirus alle Großveranstaltungen unmöglich machte und ist die offizielle Hymne der UEFA für die Fußball-Europameisterschaft. Der Europäische Fußballverband hatte ursprünglich Garrix den Auftrag erteilt, einen Song für das Turnier zu produzieren. Die ersten Arbeiten für den Song begannen schon vor drei Jahren. Nach ersten Demos stellte der DJ nach eigenen Angaben fest, dass sich einige Gitarrenparts stark nach U2 anhörten. U2? Keine Chance! Er fragte laut US-Ausgabe…