O.J. Simpson als Terminator? Das sagen Cameron und Schwarzenegger

Das Gerücht, dass eigentlich O.J. Simpson für die Rolle des Terminators vorgesehen gewesen sei, stammt von niemand Geringerem als dem Terminator – also Arnold Schwarzenegger – selbst. Schwarzenegger erklärte 2019 im Gespräch mit „The Independent“: „Eigentlich war O.J. Simpson die erste Besetzung für den Terminator“, sagte er. „Irgendwie hatte [Regisseur James Cameron] dann das Gefühl, dass er nicht der Richtige sei.“

James Cameron selbst, so Schwarzenegger, habe den Terminator-Prototypen handgezeichnet und auf Simpson basiert. „Auf dem Bild, das ich zu Hause habe – es wurde von Jim Cameron gemalt. Unter meinem Gesicht ist tatsächlich das Gesicht von O.J. Simpson. Es war bereits darauf gemalt, mit der Lederjacke und der Waffe in der Hand. Ich habe das Bild in meinem Büro. Wenn also jemals jemand den Teil meines Gesichts abkratzen würde, wäre darunter O.J.“

O.J. Simpson als Terminator: Das sagt James Cameron

In einem Interview mit Variety stellte James Cameron klar, wie es tatsächlich war. Simpson sei tatsächlich anfangs im Gespräch vorgekommen. „Schon sehr früh hatte eine hochrangige Person in einem der beiden Studios, die den Film finanzierten, eine brillante Idee und rief mich an und fragte: ‘Sitzt du?‘ Ich sagte: ‚Nun, nein, tue ich nicht. Er sagte: ‚Sitzt du? O.J. Simpson für den Terminator!‘ Ich sagte: ‚Ich denke, das ist eine schlechte Idee.‘ Es kam nicht weit.“

Auch die Sache mit dem Bild sei in Wahrheit ein klein wenig anders, als es Schwarzenegger behauptete: „Ich habe das Bild nicht für ihn gemalt. Ich habe das Bild für uns gemacht, für die Produktion, von ihm als Terminator“, sagte Cameron. „Unter dem Bild ist kein O.J. zu sehen… O.J. Simpson war überhaupt nicht im Spiel. Das wurde von vornherein abgelehnt, bevor es überhaupt in die Gänge kam.“

Zum Tod von O.J. Simpson

Der ehemalige Footballspieler starb überraschend im Alter von 76 Jahren. Seine Familie bestätigte seinen Tod auf Twitter.

„Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs. Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern“, heißt es in dem Statement. „In dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, dass Sie ihre Wünsche nach Privatsphäre und Gnade respektieren. -Die Familie Simpson“, so Simpsons Angehörige weiter.

Simpson war außerhalb der USA wohl weniger wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern wegen eines spektakulären Mordprozesses bekannt: Simpson wurde 1994 beschuldigt, seine Ex-Frau Nicole Simpson und ihren Bekannten Ronald Goldman getötet zu haben. Er wurde trotz angeblich gravierender Beweise am 3. Oktober 1995 freigesprochen. Einen bekannten Comedian kosteten Witze über den Prozess seinen Job.