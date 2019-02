Oscar-Enttäuschung! May und Taylor treten nicht als Queen auf

Nachdem der Queen-Gitarrist den Regisseur von „Bohemian Rhapsody“ scheinbar vor Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs verteidigt hatte, tobte der Shitstorm im Netz. Das ging nicht spurlos an dem Musiker vorüber.

Brian May hat angekündigt, sich in Zukunft in den sozialen Medien mehr zurückzuhalten. Das sagte der Musiker in einem Instagram-Video, das er dazu nutzte, öffentlich über Mobbing zu sprechen. Grund: May hatte vor einigen Tagen scheinbar Bryan Singer verteidigt, dem von mehreren Personen vorgeworfen wird, von ihm sexuell missbraucht worden zu sein. Das Filmstudio von „Bohemian Rhapsody“ hatte den Regisseur aufgrund der Vorwürfe nur Tage vor Drehschluss inoffiziell suspendiert. „Ich verspüre nicht den Drang, im Netz noch aktiver zu werden“, sagte der Queen-Gitarrist in dem Video. „Der Shitstorm auf meiner Instagram-Seite letzte Woche hat mich sehr schockiert und traurig gemacht.“…