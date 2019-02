Ozzy Osbourne aus Krankenhaus entlassen

Der Fürst der Finsternis ehrt das Jubiläum seines Fledermaus-Skandal-Bisses von 1982 mit einer kleinen flauschigen Geste – „Celebrate with this commemorative plush with detachable head“

Vor genau 37 Jahren passiert es: Der Black-Sabbath-Sänger beißt bei einem Konzert in Iowa einer Fledermaus den Kopf ab. Am 20. Januar 1982 fliegt etwas auf die Bühne des „Veterans Memorial Auditoriums“ in Des Moines. Ozzy hält es für eine Gummi-Fledermaus und beißt ohne zu überlegen in deren Kopf. Erst später bemerkt er, dass es eine echte Fledermaus war. Doch da war es bereits geschehen. Der Vorfall geht um die Welt und macht Ozzy Osbourne zum gefürchteten Schock-Rocker mit dem Etikett „Tierquäler“. Der erste Kuss – Ozzy mit seiner TrophäeZum Jubiläum der Enthauptung bietet Osbourne jetzt eine Plüschfledermaus mit abnehmbarem…