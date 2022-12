Patti LaBelle stürmt nach Bomben-Drohung von der Bühne

Eigentlich wollte Patti LaBelle mit ihren Fans gemütlich die Weihnachtszeit feiern und ihren letzten Gig des Jahres spielen. Doch am Samstag war die Soul-Sängerin gezwungen, ihr Konzert im Riverside Theatre in Milwaukee wegen einer angeblichen Bombendrohung vorzeitig zu beenden. Wichtigste Nachricht: Alle Anwesenden konnten unverletzt evakuiert werden.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem LaBelle drei Songs gespielt hatte. Von Fans aufgenommene Aufnahmen, die auf Twitter gepostet wurden, zeigen, wie die Sängerin sich mit dem Publikum unterhält, bevor sie plötzlich von drei Mitgliedern ihres Teams angesprochen wird. Offenbar wird sie aufgefordert, die Bühne sofort zu verlassen.

Doch nicht mit Patti LaBelle! Die Musikerin versuchte wohl erst Widerstand zu leisten. So deutet es das Video auf Twitter an. „Moment mal! Warten Sie!“, sagte sie in das Mikrofon, bis einer ihrer Begleiter auftauchte und ihr etwas ins Ohr flüsterte, woraufhin sie zusammen mit ihrer Begleitband von der Bühne rannte.

My love goes out to you Patti Labelle. You tried to make it such a loving and joyful holiday and someone had to ruin it for you #pattilabelle #Milwaukee #riversidetheatre #threat pic.twitter.com/VBRqANgA3D

— Sunshine ⁷ 🌻 (@sunny_seokkie) December 11, 2022