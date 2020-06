Benefiz-Konzert mit Paul McCartney, Dave Grohl und Arcade Fire

Die Teilnehmer der "When The Saints Go Marchin' In"-Performance für die Preservation Hall in New Orleans

Am Samstagabend (20. Juni) kamen in der Preservation Hall in New Orleans mehrere Musiker gemeinsam mit der Preservation Hall Jazz Band zusammen, um bei der „Round Midnight Preserves“-Benefizveranstaltung Spenden für den Erhalt der Halle zu sammeln.

Als Headliner des Abends diente eine Aufführung von „When the Saints Go Marching In“ unter der Aufsicht von Paul McCartney. Den Großteil des Gesangs übernahmen dabei David Grohl, Irma Thomas, Dave Matthews, Jim James von My Morning Jacket und Nathaniel Rateliff sowie Mitglieder von The Night Sweats. Eine Trompeten-Einlage gab es von Macca.

Für den Erhalt der Preservation Hall

Der Rest der Veranstaltung bestand aus zuvor aufgenommenem Filmmaterial sowie Live-Streams. Zu den bereits aufgenommen Videos gehörten Auftritte, an denen die Pres Hall Jazz Band selbst beteiligt war, wie beispielsweise MMJ mit „St. James Infirmary“ oder die verstorbene Sharon Jones mit „Fish in the Dish“.

Ein besonderes Video war die Performance von Arcade Fires „Wake Up“ beim diesjährigen Karneval – eine der letzten großen Veranstaltungen in New Orleans, bevor die Corona-Pandemie die Veranstaltungsbranche zum Stillstand gebracht hat. Vor Ort half Arcade-Fire-Mitglied Win Butler dem Gastgeber und Creative Director Ben Jaffee dabei, das Video einzuleiten.

Dave Grohl und Charlie Gabriel gaben ein Duett von Pres Halls eigener New-Orleans-Hymne „Come with Me“ zum Besten, Grohl steuerte außerdem noch eine Akustik-Solo-Version von „Best of You“ sowie Aufnahmen mit Band bei. Alte Foo-Fighters-Aufnahmen von einem Konzert in der Preservation Hall waren ebenfalls mit dabei.

Elvis Costello sang auf seiner Veranda „The River in Reverse“ und Jim James zeigte seine eigene Version von MMJs „Wonderful (The Way I Feel)“. Darüber hinaus interviewte Jaffee mehrere Künstler, unter anderem Jude Law, Jon Batiste, Amy Schumer und weitere.