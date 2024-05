1964 betraten die Beatles für ihre US-Tournee erstmals amerikanischen Boden. Unter den Fans: Adrienne aus Brooklyn, die den „Fab Four“ damals in einem Interview ihre ewige Liebe verspricht. 60 Jahre später antwortet Paul McCartney auf das Liebesgeständnis. Immerhin: Das Warten scheint sich gelohnt zu haben.

Mc Cartney: „Hey Adrienne. Ich bin’s, Paul (…)“

In einem CBS-News-Interview für „The Ed Sullivan Show“ schwärmte Adrienne aus Brooklyn 1964: „Ich liebe die Beatles und werde sie immer lieben.“ „Selbst wenn ich 105 bin und eine alte Großmutter, werde ich sie lieben“, fügte sie hinzu.

Genau 60 Jahre später kriegt der Groupie nun eine Antwort von Paul McCartney: „Hey Adrienne. Ich bin’s, Paul. Ich habe dein Video gesehen. Ich bin jetzt in Brooklyn, ich bin in New York. Ich bin endlich hier angekommen.“

„(…)Paul McCartney aus Liverpool liebt dich auch❤️“

McCartney lädt den Beatles-Ultra im nächsten Atemzug zu seiner Fotoausstellung im Brooklyn-Museum ein und macht damit Eigenwerbung. „Wir haben eine Ausstellung, eine Fotoausstellung. Komm vorbei, und sieh sie dir an“, sagt er.

In „Paul McCartney Photographs 1963–64: Eyes of the Storm“, sollen etwa 250 Fotografien des Sängers ausgestellt werden, die während der US-Tournee aufgenommen wurden.

Zu seiner Video-Nachricht an Adrienne schreibt er: „Und Adrienne aus Brooklyn, falls du zuhörst, Paul McCartney aus Liverpool liebt dich auch ❤️“.

Das dürfte die New Yorkerin, falls sie der Post erreicht, wohl mehr freuen als die Einladung zu McCartneys Ausstellung. Instagram-User:innen jedenfalls interessiert die Promo-Aktion wenig – sie hoffen auf eine Antwort des Fan-Girls: „ADRIENNEEEEE WO BIST DU MÄDCHEN“, schreibt eine Userin aufgeregt.

Falls es zu einer Reaktion seitens Adrienne kommt, bleibt wohl nur zu hoffen, dass die nicht genauso lange auf sich warten lässt, wie Paul McCartneys Liebesgeständnis.