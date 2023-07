Kiss: Das ist Paul Stanleys liebstes AC/DC-Album

Paul Stanley und KISS treten in der Arena di Verona am 11. Juli 2022 in Verona, Italien auf.

Paul Stanley benannte zum 50. Bandjubiläum von AC/DC dessen 1980er-Platte „Back in Black“ als sein liebstes Album der ikonischen Hard-Rock-Band.

„[…] Was sie mit Back in Black schufen war monumental,“ so der Kiss-Sänger im Gespräch mit „Classic Rock“. „Wie das Album mit ‚Hell’s Bells‘ eröffnet, traf mich wie das erste Mal, dass ich Black Sabbath gehört habe. […] Mit ‚Back in Black‘ polierten sie zu einem gewissen Grad ihren Sound. Sie bauten auf dem auf, was sie schon vorher gemacht hatten und machten weitere Fortschritte. Das Düstere, das sie in den frühen Tagen hatten, wurde durch diese treibende Klangüberlastung ersetzt. Aber es war so brilliant, dass das, was gewonnen wurde, größer war als das, was verloren ging.“ „Back in Black“ gilt als eine Art Comeback-Platte der Australier, weil es das erste Werk seit dem Tode Bon Scotts war. Brian Johnson übernahm das Mikro und ist bis heute Frontmann der Band.

Stanley ist schon seit den frühen Jahren großer Fan von AC/DC und teilte auch seine Erfahrungen mit dem ersten Live-Auftritt, den er von der Band besuchte: „AC/DC sind das einzig Wahre und das wusste ich von dem Moment an, als ich sie das erste Mal sah. Es war in Whiskey A Go Go in L.A., irgendwann in der Mitte der Siebziger Jahre. Sie waren so düster, und der Adrenalinspiegel war einfach verrückt. Die Menge an Energie, die Angus auf der Bühne aufwendete, war umwerfend.“