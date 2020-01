Pearl Jam: Stone Gossard betont – „Es wird definitiv ein paar straight-ahead-Rock-Songs geben“

Zwölf Songs wird das neue Pearl-Jam-Album „Gigaton“ enthalten. Tracklist hier.

Pearl Jam haben die Tracklist ihres kommenden Albums „Gigaton“ (27. März) veröffentlicht. Wie viele der neuen Songs sie wohl auf der Sommer-Tournee spielen werden? Dass die erste Single „Dance of the Clairvoyants“ heißen wird, ist bereits bekannt. Who Ever Sad Superblood Wolfmoon Dance Of The Clairvoyants Quick Escape Alright Seven O' Clock Never Destination Take The Long Way Buckle Up Comes Then Goes Retrograde River Cross Demnach wird das Werk zwölf Stücke enthalten. Über die Arrangements und Melodien kann derzeit nur spekuliert werden. „Superblood Wolfmoon“ klingt dem Titel nach wie ein typischer PJ-Song an zweiter Stelle der Tracklist, also wie…