Pearl Jam launchen digitales Konzertarchiv und Web-Hub „DEEP“

Ob es sich dabei nur um einen neuen Arbeitstitel für das bereits angekündigte Album „Rock Candy Sweet“ handelt oder bald zwei Alben hintereinander erscheinen, ist bislang noch unklar.

Vor gerade Mal vier Wochen veröffentlichte Lana Del Rey ihr siebtes Studioalbum „Chemtrails Over The Country Club“ – und schon kündigt die 35-Jährige via Twitter bereits ein neues Werk an, mit dem Titel „Blue Banisters“. In unserer Mai-Ausgabe hatten wir ein exklusives Interview mit der Sängerin. Kurz nachdem Lana Del Rey mit „Chemtrails Over The Country Club“ die Billboard-Albumcharts eroberte, gab sie bekannt, dass bereits am 1. Juni 2021 ihr neues Album „Rock Candy Sweet“ erscheinen werde. Kein Wunder also, dass nun Verwirrung darüber herrscht, ob es sich bei der LP „Blue Banisters“ tatsächlich um ein unabhängiges Projekt handelt. Denn…