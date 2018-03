Pearl Jam: Neues Album kommt 2018

20. Life Wasted. Der mitreißende Rocksong ist praktisch die musikalische Umsetzung von Vedders Resolution "I'm gonna quit being a quitter". Plötzlich singt der Mann, den viele für einen mürrischen Jammerlappen hielten: "Darkness comes in waves/ Tell me, why invite it to stay?/ You're one with negativity/ Yes, comfort is an energy/ But why let the sad song play?" Mit Pearl Jam, das war klar, ist noch lange zu rechnen. Von "Pearl Jam" (2006). BF