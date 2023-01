Phil Selway: Neue Single „Picking Up Pieces“

Radiohead-Drummer Philip Selway hat die Single „Picking Up Pieces“ veröffentlicht. Der Song stammt aus seinem dritten Soloalbum „Strange Dance“.

„Es ist ein Lied über die Maskierung, die wir als junge Erwachsene vornehmen“, sagte Selway über den Inhalt des Lieds. „Es ist eine Zeit des Lebens, in der dein Identitätsgefühl wackelig sein kann, du Angst davor hast, die Schule zu schaffen, und das Leben kann das Gefühl haben, dass es außer Kontrolle gerät, aber du versuchst, dies vor allen zu verbergen.“ Bei der Umsetzung des Songs hat sich der Schlagzeuger mit Adrian Utley von Portishead verstärkt – er spielt Gitarre auf dem Track.

Zuvor teilte Selway die Single „Check for Signs of Life“. „Strange Dance“ erscheint am 24. Februar 2023 und folgt auf die 2014 veröffentlichte Platte „Weatherhouse“. In einem Interview deutete der Schlagzeuger an, Radiohead könnten 2023 mit der Arbeit an neuer Musik beginnen – oder ein weiteres Reissue herausbringen. In jedem Fall wolle sich die Band Anfang des Jahres treffen treffen und ins Gespräch kommen.