Pink Floyd: neu remasterte Edition von „The Dark Side Of The Moon“ im Oktober

Foto: Pink Floyd Music. All rights reserved.

Pink Floyd in jungen Jahren.

Pink Floyd haben die Veröffentlichung einer neu remasterten Version ihres Albums „The Dark Side Of The Moon“ auf Vinyl, CD und Blu-ray angekündigt. Diese Edition soll am 13. Oktober veröffentlicht werden.

Das neue Remaster ist separat ohne Box Set erhältlich

Ursprünglich war die eigenständige Remix-Neuauflage Teil des „The Dark Side Of The Moon 50th Anniversary Box Set“, das im März diesen Jahres herausgebracht wurde. Dies ist nun das erste Mal, dass das neue Remaster separat erhältlich sein wird. Die Blu-ray enthält den Dolby Atmos und einen 5.1 Surround-Mix sowie die remasterte Stereoversion. Das Paket wird mit Gedenkpostkarten, Stickern und einem 24-seitigen Booklet geliefert.

Videowettbewerb für Animator:innen mit Pink Floyds Creative Director Aubrey Powell

Gleichzeitig läuft aktuell ein Wettbewerb, bei dem Animator:innen eingeladen sind, neue Musikvideos für Pink Floyd zu erstellen, die „eine frische visuelle Interpretation“ der Songs auf dem Album bieten. Die Infos dazu finden sich auf der Website der Band.

Aubrey ‚Po‘ Powell, Pink Floyds kreativer Direktor und eine Hälfte des Designstudios Hipgnosis, das das Albumcover erstellt hat, wird die Arbeit und den kreativen Prozess mit einigen der Teilnehmenden des Wettbewerbs in einem YouTube-Talk anschließend auswerten und besprechen. Dieses Gespräch soll am 6. September um 17:00 Uhr britischer Zeit stattfinden.

Aktuelles über Pink Floyd

Für das Album war 2023 ein ereignisreiches Jahr: Pink Floyd feierten das 50-jährige Jubiläum der Platte mit verschiedenen Neuauflagen. Bandkollege Roger Waters veröffentlicht zudem seine eigene neue Version des Albums „Dark Side Of The Moon Redux“ am 6. Oktober.