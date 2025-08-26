Pop Smoke: „What You Know Bout Love“ ist TikTok-Trend-Hit der Woche
Pop Smokes posthume R&B-Single „What You Know Bout Love“ erobert TikTok. Hier alles zum „Song der Woche“ lesen.
Auf TikTok wurde ein neuer Song der Woche gekürt: Pop Smokes R&B-Single „What You Know Bout Love“ hat den ersten Platz belegt. Fünf Jahre nach seinem tragischen Tod erlebt der Rapper auf TikTok eine neue Welle der Popularität.
Pop Smoke: So geht seine Musik posthum auf TikTok viral
Die 2010er sind zurück, das zeigt die Rückkehr des Sleaze in Mode und Musik. Auch auf TikTok schlägt sich das nieder: Die kurzen Tanzvideos, die an die Tumblr-Ära erinnern, sind zurück. Derzeit flimmern unzählige Videos durch TikToks „For You Page“, in denen junge Paare, Freundesgruppen und Tänzer:innen eine Choreografie zu Pop Smokes‘ „What You Know Bout Love“ (2020) performen.
Der Song war Teil des 2020 posthum veröffentlichten Albums „Shoot For The Stars Aim For The Moon“. Der in Brooklyn geborene Künstler begann mit 18 Jahren Musik zu machen und wurde schnell eine aufsteigende Figur der New Yorker Drill-Rap-Szene. Nur Monate vor dem Erscheinen seines seines dritten Albums wurde Bashar Jackson, alias Pop Smoke, bei einem Überfall ermordet. Dass er fünf Jahre später wie aus dem Nichts auf der größten Social-Media-Plattform viral geht, ist quasi ein zufälliges Memorial an den Künstler.
Pop Smokes „What You Know Bout Love“: Drill trifft R&B
Pop Smoke war vor allem für seinen rauen Drill-Stil bekannt: Härtere Texte und Kopfnicker-Beats waren prägend für seine Musik. In klassischer Bronx-Drill-Manier interpoliert der Rapper in „What You Know Bout Love“ Ginuwines R&B-Klassiker „Differences“ (2001). So verbindet er feinfühlige Harmonien mit seinem urbanem Stil.
Das offizielle Musikvideo zum Song erschien im Dezember 2020. Es zeigt bis dato unveröffentlichtes Filmmaterial vom Künstler sowie Fans, die schon damals eine Dance-Challenge zum Song auf TikTok performten. Das Video beginnt mit einer Aufnahme von Pop Smoke, der sich bei seinen Fans bedankt: „Ich liebe euch alle und ich schätze euch alle. Ohne euch wäre ich nichts“.
Heute wird der Track immer noch als „traurig-schöner Hit“ gefeiert, und gelangt sogar auf den ersten Platz der TikTok-Charts.