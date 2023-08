Prince-Denkmal „Prince Rogers Nelson Memorial Highway“ eingeweiht

Foto: Michael Ochs Archives. All rights reserved.

Prince 1985 in Inglewood, Kalifornien.

2016 verstarb Singer-Songwriter Prince im Alter von 57 Jahren. Nun wurde in seiner Geburtsstadt Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ein Highway nach ihm benannt. Am Donnerstagmorgen (3. August) wurde das Straßenschild mit der Aufschrift „Prince Rogers Nelson Memorial Highway“ offiziell aufgestellt.

Die Straße führt an seinem ehemaligen Wohn- und Arbeitssitz Paisley Park vorbei und weiter durch die Vororte von Chanhassen und Eden Prairie in Minneapolis.

Prince eröffnete 1987 den Paisley Park, ein 65.000 Quadratmeter großes Aufnahmestudio und Anwesen in der Twin-Cities-Vorstadt Chanhassen. Später begann er in dem Komplex zu leben, der nach seinem Tod 2016 in ein Museum umgewandelt wurde.

„Purple Rain ist seine Erkennungsmelodie“

Das Minnesota Department of Transportation (MnDOT) installierte das violette Schild entlang des Highway 5 östlich der Audubon Road in Chanhassen, am Donnerstag um 10 Uhr. Sharon Nelson, die Schwester von Prince, und Mark Webster, ein langjähriger Weggefährte von Prince, waren bei der Enthüllung des ungewöhnlichen Denkmals dabei.

„Ich bin heute den Highway entlang gefahren und war ein wenig emotional. Es überkam mich einfach. Ich wusste nicht, was ich denken sollte, aber ich wusste, dass es ein schöner Tag werden würde, die Sonne scheint und es ist warm. Mir fehlen wirklich die Worte, aber ich wollte nur sagen, dass dies ein Prince-Tag ist. Dies ist der Prince Rogers Nelson Memorial Highway Day“, sagte Webster.

„Wir werden uns jedes Mal, wenn wir hier vorbeifahren, an jeden großartigsten Song erinnern, den er je gemacht hat“, sagte Prince‘ Schwester Sharon und fügte hinzu: „’Purple Rain‘, die Nummer eins, das ist seine Erkennungsmelodie.“

Sehen Sie hier das Video der Installation des Schildes

Am 7. August sind Fans eingeladen, das Schild zu sehen und den Sänger zu feiern, sagte Webster. Er fügte hinzu: „Ich möchte keinen seiner Anhänger enttäuschen.“