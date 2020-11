Press Play For Murder: Folge 3 – Ich sterbe – Der Rolling Stone True Crime Podcast

Folge 2 von Press Play For Murder, dem Crime Podcast des Rolling Stone. Tupac Shakur wurde angeschossen und ist schwer verwundet. Wird er sich rächen?

Tupac Shakur wurde angeschossen und ist schwer verwundet. Aber: Er lebt! Die Frage ist nur: Wie lange noch... Denn nach dem Attentat bricht ein Krieg in Amerika los. Ein Rap-Krieg zwischen Los Angeles an der West-Coast und New York an der East-Coast. Und dann sind da auch noch die rivalisierenden Straßengangs Crips und Bloods... TRIGGER-WARNUNG: Zwischen Minute 07:00 und 11:05 wird der Vorgang einer Vergewaltigung geschildert. Falls ihr das nicht hören möchtet, überspringt diese Stelle einfach – ihr werdet der Geschichte inhaltlich dennoch folgen können.