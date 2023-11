Psychedelic Furs: Saxophonist Mars Williams ist gestorben

Der Saxophonist Mars Williams ist tot. Er ist am Montag (20. November) im Alter von 68 Jahren gestorben.

Wie die „Chicago Tribune“ berichtet, erlag Williams dem ampullären Krebs, nachdem er vor fast einem Jahr bei ihm diagnostiziert wurde. Die Psychedelic Furs, deren Saxophonist er war, äußerten sich auf den sozialen Medien und erklärten, dass sie „zutiefst erschüttert“ seien.

Der aktuellste Auftritt der Psychedelic Furs war auf dem Musikfestival Darker Waves am 18. November, zwei Tage vor Williams‘ Tod.

Mit diesen Worten verabschieden sich Familie und Freunde

Die Familie von Williams hat die folgende Erklärung geteilt:

„Liebe Freunde, mit großer Trauer teilen wir diese Nachricht mit, um die vielen Menschen, die Mars Williams geliebt und unterstützt haben, darüber zu informieren, dass er heute nach seinem einjährigen Kampf gegen den Krebs verstorben ist. Er wurde von Familie und Freunden umgeben, sowohl persönlich als auch weltweit, die ihn nahe hielten und ihn sehr liebten. Bis zum Schluss trieb Mars‘ unerschöpflicher Humor und seine Energie sowie seine Liebe zur Musik ihn voran. Als im Spätsommer deutlich wurde, dass seine Behandlungsmöglichkeiten zu Ende gingen, entschied er sich, sechs Wochen seiner verbleibenden Zeit so zu verbringen, wie er es seit seiner Jugend tat – auf Tour, Nacht für Nacht zu spielen. Diese letzten Auftritte mit den Psychedelic Furs werden zusammen mit all den anderen unglaublichen Beiträgen, die Mars als Person und Musiker geleistet hat, weiterleben, und diese grenzenlose Energie wird weiterhin inspirieren. Wir werden daran arbeiten, eine Feier seines Lebens zu planen, die einem Helden für so viele gerecht wird. Informationen dazu werden wir versenden, sobald dies möglich ist.“

Benefizkonzert für Mars Williams

Ein Benefizkonzert für Williams namens „Music For Mars“ ist derzeit für den 25. November in der Location Metro in Chicago geplant. Die dort auftretenden Künstler umfassen Liquid Soul, die Joe Marcinek Band und Jesse De La Peña. Weitere Gäste sind Richard Butler, Zachary Alford und Rich Good von den Psychedelic Furs, Jeff Coffin von der Dave Matthews Band, Richard Fortus von Guns N’ Roses und Ike Reilly.

Mehr über Mars Williams

1980 schloss sich Williams den Waitresses an und wirkte am Debütalbum „Wasn’t Tomorrow Wonderful?“ der New-Wave-Band aus Ohio mit – sowie am Folgealbum „Bruiseology“.

Als sich die Waitresses 1983 auflösten, wurde Williams kurzerhand von den Psychedelic Furs für eine Tournee angeheuert, bevor er der Band offiziell beitrat. Er ist auf den Alben „Mirror Moves“ von 1984 und „Midnight to Midnight“ von 1987 zu hören. Obwohl er die Psychedelic Furs 1989 verließ, kehrte Williams 2005 zurück und nahm das Saxophon für ihr Comeback-Album „Made of Rain“ 2020 auf.

1993 gründete Williams zusammen mit dem Gitarristen Tommy Klein und dem DJ Jesse De La Peña das Jazz-Fusion-Ensemble Liquid Soul. Sie veröffentlichten insgesamt sechs Alben, wobei ihr drittes, „Here’s the Deal“ aus dem Jahr 2000, eine Grammy-Nominierung für das beste zeitgenössische Jazzalbum erhielt.

In den 1990er-Jahren schloss sich Williams auch der langjährigen Free-Jazz-Gruppe NRG Ensemble an. Zahlreiche Künstler holten Williams im Laufe der Jahre in ihre Projekte, darunter Billy Idol, The Power Station, The Killers, Ken Vandermark, Ministry, Jerry Garcia, Naked Raygun, Wayne Kramer, Witches & Devils und Dirty Projectors.