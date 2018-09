Wurde Pussy Riot-Aktivist Peter Verzilov vergiftet?

Die beiden Pussy Riot-Mitglieder Veronika Nikulshina und Peter Verzilov waren am 9. September in Moskau verhaftet worden: Jetzt ist Peter Verzilov im Krankenhaus.

Weiterlesen Zwei Mitglieder von Pussy Riot in Moskau verhaftet Nachspiel wegen der Flitzer-Aktion bei der Fußball-WM? Am 11. September gab es eine Gerichtsverhandlung, die Aktivisten konnten nach Hause. Laut Nikulshina, legte Verzilov sich hin und konnte nicht mehr richtig sehen, als er aufwachte. Auch sein Sprech- und Bewegungsvermögen wurde rapide schlechter. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und dort schließlich auf die Station, die für Vergiftungen zuständig ist, verlegt.

Auch wenn Nilkulshina seine Lebenspartnerin ist, durfte sie nicht zu ihm. Doch ihr wurde mitgeteilt, dass sein Zustand ernst sei, er jedoch stabilisiert sei und wieder auf seinen Namen reagiere. Auch seine Mutter hätte nicht zu ihm gedurft.

Our friend, brother, comrade Petr Verzilov is in reanimation. His life is in danger. We think that he was poisoned. https://t.co/BYVl4rir1a

— 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) September 12, 2018