Brian May im Krankenhaus: Was ist passiert?

Am 03. Dezember meldete sich Brian May mit einem Krankenhaus-Bild auf Facebook zurück. Dort richtete er sich an seine Fans – und gab direkt Entwarnung. Es handelte sich nicht um einen schlimmen Notfall, sondern um einen Routine-Eingriff.

„Danke an alle für die lieben Worte. Mir geht es gut heute morgen – ich bin zwar noch etwas benommen aber mittlerweile wieder zuhause und bereit für einen entspannten Tag“, so May in seiner Nachricht. Die gesamte US-Tour lang plagten ihn Schmerzen in der Achillessehne. Zwar habe ihn das Adrenalin die Schmerzen teilweise vergessen lassen, es gab aber auch Abende, an denen May sich kaum habe bewegen können.

Durch den Eingriff sollten sich die Schmerzen in der Achillessehne nun lösen. May kündigte auch direkt dabei an, dass er pünktlich zur neuen Tour Anfang 2020 wieder in alter Frische zu sehen sein wird.