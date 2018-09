Am 31. Oktober wird der langerwartete Film „Bohemian Rhapsody“, der die Geschichte von Queen von 1970 bis 1985 erzählt, in die deutschen Kinos kommen. Doch schon am 18. Oktober wird der dazugehörige Soundtrack erscheinen – und den sollte sich kein Queen-Fan entgehen lassen.

Denn darauf werden zum ersten Mal Audiotracks vom Live-Aid-Auftritt der Band veröffentlicht. Die Versionen von „Bohemian Rhapsody“, „Radio Ga Ga“, „Hammer To Fall“ oder „We Are The Champions“, die Queen 1985 live spielten, sind dann auf dem Soundtrack zu finden. Der Auftritt der Musiker gilt nicht nur als Höhepunkt des Wohltätigkeitsfestivals, sondern auch als Höhepunkt in der Livekarriere der Briten.

https://www.youtube.com/watch?v=QF8TwaWy860 Video can’t be loaded: BOHEMIAN RHAPSODY Trailer German Deutsch (2018) (https://www.youtube.com/watch?v=QF8TwaWy860)

Weiterlesen „Bohemian Rhapsody“: Dexter Fletcher wird neuer Regisseur von Queen-Biopic Der Brite Dexter Fletcher übernimmt die Regie im Queen-Biopic „Bohemian Rhapsody“. Nach dem Rauswurf von Bryan Singer Anfang Dezember hatte der Film keinen Regisseur mehr. Doch auch noch andere Live-Raritäten sowie neue Versionen sind in der von Brian May und Roger Taylor produzierten Filmmusik versammelt. Die zwei Legenden haben sogar ein eigenes Arrangement des 20th Century Fox Themes aufgenommen, das Score und Leinwandwerk eröffnen wird.

Die vollständige Trackliste: