Queen veröffentlichen mobiles Videospiel „Queen: Rock Tour“

Queen haben am Sonntag (28. Februar) ihr mobiles Videospiel „Queen: Rock Tour“ veröffentlicht. Fans können darin in die Rollen von Freddie Mercury, Brian May und Co schlüpfen und 20 ihrer Hits an den zehn prägendsten Show-Locations ihrer Karriere performen. In Zusammenarbeit mit dem Videospielentwickler „Gameloft“ finden die Briten so einen Weg, ihren Fans zum 50. Bandjubiläum trotz Corona-Pandemie eine besondere Freude zu bereiten.

Ob Freddie Mercury, Brian May, John Deacon oder Roger Taylor: Ab sofort können Fans virtuell diese vier Queen-Charaktere als Spieler auswählen und sich darin versuchen, Klassiker wie „Bohemian Rhapsody“, „We Will Rock You“, „Radio Ga Ga“, „I Want to Break Free“ oder „We Are The Champions“ möglichst fehlerfrei zu performen. Wem es gelingt den Highscore zu knacken, erfährt exklusives Trivia-Wissen oder erhält Bilder aus dem offiziellen Queen-Archiv. Das Spiel ist sowohl auf iOS-Geräten als auch Android verfügbar und kann ab sofort kostenlos im App-Store heruntergeladen werden. In der kostenlosen Version sind allerdings nur drei Gratis-Track enthalten, die Vollversion mit den insgesamt 20 Tracks ist kostenpflichtig.

Queen-Gründung

Queen wurde 1970 von Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor und Mike Grose gegründet. Grose wurde allerdings kurz nach Gründung von dem E-Bassisten John Deacon ersetzt. In dieser Besetzung blieben Queen bis zum Tod von Freddie Mercury im Jahr 1991 unverändert. Zuletzt live unterwegs waren Queen von 2017 bis 2018 zusammen mit dem britischen Sänger Adam Lambert, der sie auf ihrer Welt-Tournee begleitete.