R.E.M.: „Reveal“ und „Accelerate“ erscheinen als Vinyl-Neuauflage 

R.E.M. gehörten zu den einflussreichsten Gruppen des Alternative Rock. 1980 gegründet, löste sich die Band nach 31-jährigem Bestehen und 15. Studioalben auf. Jetzt werden ihre Alben „Reveal“ und „Accelerate“ neu aufgelegt.

Am 22. September ist der Veröffentlichungstermin der beiden Neuauflagen, die als exklusive Vinyl-Version erhältlich sein werden. Die Schallplatten wurden von Kevin Gray bei Cohearent Audio geschnitten und von MRP auf 180-Gramm-Vinyl gepresst.

Darüber hinaus werden exklusive limitierte Pressungen im R.E.M. HQ Store erhältlich sein, darunter „Reveal“ in einer Sky-Blue-Variante und „Accelerate“ auf Black & White Marble Vinyl.

„Reveal“

„Reveal“ erschien ursprünglich am 14. Mai 2001 und war der Nachfolger des Albums „Up“, welches drei Jahre zuvor veröffentlicht wurde. Die zwölf Tracks umfassende Platte war das 12. Studioalbum von R.E.M. und erreichte schon kurz nach dessen Release die Spitzenpositionen der deutschen, österreichischen und schweizerischen Charts. Auch in Großbritannien landete „Reveal“ auf Platz eins. Sowohl in Deutschland und der Schweiz, als auch in den USA erhielt sie die „Goldene Schallplatte“ als Auszeichnung. Der bekannteste Song darauf war die Singleauskopplung „Imitation of Life“.

The Lifting I’ve Been High All the Way to Reno (You’re Gonna Be a Star) She Just Wants to Be Disappear Saturn Return Beat a Drum Imitation of Life Summer Turns to High Chorus and the Ring I’ll Take the Rain Beachball

„Accelerate“

„Accelerate“ ist das 14. Studioalbum von R.E.M. und war ab dem 31. März 2008 in Europa erhältlich. Die Scheibe wurde innerhalb von nur drei Wochen und in drei verschiedenen Städten aufgenommen. Alle elf Lieder von „Accelerate“ stammen aus der Feder der Bandmitglieder Michael Stipe, Peter Buck sowie Mike Mills. In Großbritannien landete das Album auf dem ersten Platz, hierzulande knapp dahinter auf dem zweiten. In Deutschland wurde zudem nur die Single „Supernatural Superserious“ veröffentlicht. Mit 35 Minuten gehört die Platte zu den kürzeren ihrer Diskographie.

Living Well Is the Best Revenge Man-Sized Wreath Supernatural Superserious Hollow Man Houston Accelerate Until the Day Is Done Mr. Richards Sing for the Submarine Horse to Water I’m Gonna DJ

Bereits am 1. September werden zudem Vinyl-Wiederveröffentlichungen von R.E.M.s Alben „Around the Sun“ aus dem Jahr 2004 und „Collapse Into Now“ aus dem Jahr 2011 veröffentlicht.

R.E.M. und „The Bear“

Aktuell ist die Musik von R.E.M. in der Serie „The Bear“ zu hören. Für die Fernsehserie des US-amerikanischen TV-Senders „FX“ steuerte die Gruppe eine Remix-Version ihres Songs „Strange Currencies“ bei.

Der Remix erschien erstmals 2019 auf der „25th Anniversary“-Edition des Erfolgsalbums „Monster“ und wurde von Scott Litt, dem langjährigen Produzenten der Band, neu aufgenommen. Bereits im Mai dieses Jahres wurde der Track im Trailer für die zweite Staffel der Serie vorgestellt.

Das Video zu „Strange Currencies“ kombiniert Filmmaterial aus R.E.M.s Tourneedokumentation „Road Movie“ von 1995 mit exklusiven Clips aus der zweiten Staffel von „The Bear“. Diese ist ab dem 16. August in Deutschland auf Disney+ zu sehen.