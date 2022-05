Rammstein live 2022: Das ist die Setlist

Am 15. Mai soll die langersehnte Rammstein-Europatour am Prager Flugplatz Letňany beginnen. Nun gab die französische Fanseite „Rammstein World“ bekannt, dass am Mittwochabend (11. Mai) bereits ein Probekonzert paar hundert Menschen in der tschechischen Hauptstadt gespielt wurde. Die Setlist der Show finden Sie hier.

Setlist beinhaltet Klassiker und neue Titel

Das Probekonzert fiel auch mit dem Geburtstag des Rammstein-Schlagzeugers Christoph Schneider zusammen. Eröffnet wurde es mit „Armee von Tristen“, das auch auf dem neuen Album „Zeit“ die Nummer eins stellt. Danach spielte die Neue-Deutsche-Härte-Gruppe „Zick Zack“, einen weiteren neuen Song, dem eine Marketing-Aktion mit einem eigenen Magazin gewidmet wurde. Mit „Sehnsucht“ holte die Band einen Klassiker aus dem Jahre 1997 hervor und performte daraufhin weitere Songs aus vergangenen Jahren, wie „Sehnsucht“, „Puppe“ oder „Diamant“.

Eine Live-Version des umstrittenen „Deutschland“ gaben Rammstein ebenfalls zum Besten, und auch um „Du hast“ mussten die Fans nicht extra bitten. Geschlossen wurde die Show passenderweise mit „Adieu“, einem Titel der auch aus dem neuen Longplayer stammt.

Die gesamte Abfolge können Sie sich hier ansehen:

Armee der Tristen Zick Zack Links 2-3-4 Sehnsucht Zeig dich Mein Herz brennt Puppe Heirate mich Diamant Deutschland (RMX by Richard Z. Kruspe) Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne Zeit Engel Ausländer Du riechst so gut Pussy Rammstein Ich will Adieu

Zuletzt hatte sich die Fehlinformation verbreitet, dass Rammstein eine weitere Tour für 2023 geplant haben. Es wird vermutet, dass die falschen Tourdaten durch russische Cybertrolle in Umlauf gebracht wurden.