Rammstein live in Berlin 2019: Alles zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Anfahrt

Rammstein werden nach ihren ersten beiden Abstechern in Gelsenkirchen, Zwischenstopps in Barcelona und Bern sowie zwei Auftritten in München, zwei Gigs in Dresden, Rostock und Kopenhagen weiterhin Deutschland rocken.

Am Samstag (22. Juni) steht das Olympiastadion in Berlin auf dem Programm. Wir haben letzte Infos vor den Auftritten.

Rammstein live in Berlin 2019: Gibt es noch Tickets?

Die Karten sind seit Monaten ausverkauft. Möglicherweise gibt es noch vereinzelte VIP-Tickets, Aktionen im Radio oder auf regionalen Websites. Schließlich ist es neben Gelsenkirchen das größte Konzert von Rammstein in Deutschland. Wer last minute etwas erreichen will, sollte vor den Toren der Arena, am besten beim S-Bahn- und U-Bahn-Bereich Ausschau halten.

Kooperation

Der Vorverkauf lief über Eventim, alle Tickets sind personalisiert. Fans, die versuchen, Karten über Viagogo oder andere dubiose Seiten zu erwerben, seien hier noch einmal gewarnt: Die Tickets für die anstehende Europa-Tournee von Rammstein sind allesamt personalisiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie keinen Zutritt ins Stadion bekommen, wenn Sie eine solche Karte kaufen.

Fans von Ed Sheeran mussten im vergangenen Jahr für diesen Fehler bluten und werden auch 2019 wieder leer ausgehen. Sparen Sie sich also das Geld und warten Sie lieber vor dem Stadion. Hier wird es ganz sicher genügend Möglichkeiten geben, an ein Rammstein-Ticket zu kommen.

„Rammstein“ – das neue Album jetzt hier bestellen

Rammstein live in Berlin 2019: Wann ist der Einlass?

Ab 16 Uhr können die Fans ins Stadion. Wichtig: Ausweis bereithalten. Los geht es um 19.30 Uhr. Rammstein werden gegen 21 Uhr auf der Bühne stehen.

Rammstein live in Berlin 2019: Wer ist die Vorband?

Rammstein bestätigten am 23. Mai, dass das Duo Jatekok als Special Guest bei der kommenden Stadion-Tour dabei ist. Sie werden das Rammstein-Album „Klavier” vierhändig auf zwei Pianos spielen.

Rammstein live in Berlin 2019: Wie ist die Setlist?

Rammstein spielen auf ihrer Europa-Tour fast jeden Abend ein ähnliches Set. Mit leichten Modifikationen. So etwa in München beim zweiten Konzert im Zugabenteil zum ersten Mal „Rammstein“. So sah die Setlist beim letzten Gig in Kopenhagen aus:

Was ich liebe

Links 2-3-4

Tattoo

Sehnsucht

Zeig dich

Mein Herz Brennt

Puppe

Heirate mich

Diamant

„Deutschland“-Remix by Richard Kruspe

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Ohne dich

Engel (Scala & Kolacny, B Stage)

Zugabe 1

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Zugabe 2

Rammstein

Ich will

Rammstein live in Berlin 2019: Wie wird das Wetter?

Der Samstag wird in der Hauptstadt ein richtig schöner Sommertag mit angenehmen Temperaturen am Mittag/Nachmittag bis 25 Grad. Dazu ungestörter Sonnenschein. Zum Konzert werden Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad erwartet, die bis in die Nacht auf 14 Grad zurückgehen.

Quelle: Wetter.com

Rammstein live in Berlin 2019: Wie komme ich zum Stadion? (Anfahrt)

Bei derartigen Großevents wird grundsätzlich empfohlen, nicht mit dem Auto zu kommen. Wer dennoch motorisiert anreisen will: Rund um das Gebäude gibt es viele öffentliche Parkplätze, die (teilweise gebührenpflichtig) genutzt werden können.

Parkplätze Auto

Olympischer Platz (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO4 mit behindertengerechten Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO5 mit behindertengerechten Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

U-Bahn

Anlaufstelle ist die U-Bahnlinie U2, Haltepunkt U-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus sind es ca. fünf Minuten zu Fuß bis zum Stadion (Eingang Osttor: 500m, Eingang Südtor: 870m).

Durchschnittliche Fahrdauer:

• 2 Minuten vom U-Bahnhof Ruhleben

• 13 Minuten vom U-Bahnhof Zoologischer Garten

• 25 Minuten vom U-Bahnhof Potsdamer Platz

• 36 Minuten vom U-Bahnhof Alexanderplatz

S-Bahn

Mit der S-Bahnlinie S9 (neu seit Dezember 2017) bis S-Bahnhof Olympiastadion. Von dort ca. fünf Minuten Fußweg bis zum Stadion (Eingang Südtor über den Ausgang Flatowallee: 200m, Eingang Osttor über den Ausgang Trakehner Allee: 250m)

Durchschnittliche Fahrdauer:

• 7 Minuten vom S-Bahnhof Spandau

• 14 Minuten vom S-Bahnhof Zoologischer Garten

• 23 Minuten vom S-Bahnhof Friedrichstraße

• 26 Minuten vom S-Bahnhof Alexanderplatz

Bus

Mit dem Buslinien M49 und 218 bis Haltestelle Flatowallee. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion. Oder mit der Buslinie 104 bis U-Bahnhof Neu-Westend. Von dort direkt zum Stadion gehen oder eine weitere Haltestelle mit der U-Bahnlinie U2 zum Bahnhof Olympiastadion fahren.

Es gibt 100 Fahrradparkplätze:

• am Osttor vor den beiden Torhäusern (links und rehts von den Olympischen Ringen)

• am Südtor (mit Blick aufs Stadion links)

• vor dem Schwimmbadeingang

• vor den Kassencontainern am PO 4

Rammstein live in Berlin 2019: Was darf ich zum Konzert mitnehmen? (Sicherheitsbestimmungen)

Wir empfehlen, lediglich Konzert-Ticket, Mobiltelefon, Schlüsselbund und Portemonnaie bei sich zu tragen und auf alle weiteren Gegenstände zu verzichten. Beutel nur im DIN-A4-Format.

Folgende Gegenstände dürfen auf das Gelände:

Gehhilfen

Sitzkissen

Nicht gestattet sind folgende Gegenstände:

Plastikflaschen jedweder Art und Größe

Tetrapaks über 0,25 Liter Fassungsvermögen

Profikameras und -ausrüstung, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven

Stative

Videokameras/Tonrekorder

Klapp- und Campingstühle, Hocker

Glas und Dosen

Picknickkörbe, Kühlboxen, sperrige Gegenstände

Kinderwagen

Tiere

Waffen aller Art

Feuerwerkskörper

Haarspray, Sprühfarben

Alles über Rammstein und das neue Album und dazu das große Interview mit der Band lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des ROLLING STONE (seit 29. Mai im Handel)

Weitere News zu Rammstein