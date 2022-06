Rammstein live in Stuttgart 2022: Tickets, Anfahrt, Wetter

Kurz nach der Veröffentlichung ihres achten Studioalbums „Zeit“ touren Rammstein nun durch Europa. Nachdem sie kürzlich bereits in Berlin zu Gast waren und eine gewaltige Show mitsamt Pyrotechnik ablieferten, kommen sie nun nach Stuttgart. Bei uns gibt es alle Infos zu den Konzerten am 10. und am 11. Juni 2022 im Überblick.

Einlass:

Fans sollten beachten, dass der Einlass für beide Konzerte, am Freitag und am Samstag, um 15:30 Uhr beginnt. Die Konzerte selbst beginnen dann jeweils gegen 19 Uhr. Vor dem Konzertgelännde wird es einen Biergarten geben, in dem sich Besucher*innen für das Konzert stärken können. Gegen 22:30 Uhr werden die Konzerte dann enden.

Tickets:

Die Band wird in Stuttgart nicht wie eigentlich geplant in der Mercedes-Benz Arena zu sehen sein, sondern stattdessen auf dem Cannstatter Wasen auftreten. Das bedeutet für die Besucher*innen: Alle gebuchten Sitzplatz-Karten müssen online umgetauscht werden. Sonst verlieren die Tickets für die Mercedes-Benz Arena ihre Gültigkeit.

Hintergrund des Veranstaltungsort-Wechsels sind die derzeitigen Bauarbeiten in der Mercedes-Benz Arena. Wegen der Fußball-Europameisterschaft 2024, die in Deutschland stattfinden wird, bleibt die Arena für Rammstein-Fans geschlossen. Die beiden Konzerte, für die insgesamt 100.000 Fans erwartet werden, müssen darum auf dem Cannstatter Wasen stattfinden.

Weil sich am neuen Veranstaltungsort weniger Sitzplätze als in der Mercedes-Benz Arena befinden, appelliert Eventim-Kommunikationschef Frank Brandmeier an die Konzertbesucher*innen: Man solle die gebuchten Sitzplätze so bald wie möglich aktualisieren lassen. „Viele Kartenbesitzer haben das leider noch nicht getan“, so Brandmeier.

Außerdem sollten Besucher*innen beachten, dass die Tickets für die Show personalisiert sind. Daher müssten sie ein gültiges Ausweisdokument für die Einlasskontrolle mitbringen. Wer sein Ticket auf eine andere Person umschreiben möchte, hat dazu zwei Möglichkeiten: Entweder online per Fansale oder kurzfristig am Konzerttag an den Kassen am Stadion. Für das Umschreiben vor Ort muss ein Original-Ausweisdokument des ursprünglichen Ticketinhabers sowie das Ticket vorliegen.

Anfahrt:

Die Veranstalter empfehlen ausdrücklich mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Alle Eintrittskarten sind sogenannte „VVS-Kombikarten“ mit denen die Nutzung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs in der Region Stuttgart im Ticketpreis inklusive ist. Die Anfahrt gelingt am entspanntesten mit der Sonderlinie U11, die alle acht Minuten von der Innenstadt zum Cannstatter Wasen fährt. Aussteigen müsst Ihr an den Haltestellen „Neckarpark“ oder „Stadion“. Alternativ verkehrt die Linie U19 bis 20 Uhr über Bad Cannstatt zum Cannstatter Wasen.

Von der Anreise mit dem Auto ist abzuraten, da aufgrund von Bauarbeiten und einer weiteren Großveranstaltung in der Porsche Arena nur sehr wenige Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Wetter:

Am Freitag, dem 11. Juni 2022, soll die Sonne in Stuttgart bei rund 22 Grad immer wieder zum Vorschein kommen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr gering. Gegen Abend kühlt es dann auf ca. 15 Grad ab.

Am Samstag soll das Wetter dann noch besser werden. Sommer Temperaturen von bis zu 27 Grad werden erwarten und auch am Abend soll es bei 20 Grad noch angenehm warm bleiben. Außerdem bleibt es trocken und weitestgehend windstill.

Empfehlung der Redaktion Rammstein im ROLLING STONE Style Check

Das darf (nicht) mitgebracht werden

Zum Konzert auf dem Cannstatter Wasen sollten Besucher*innen nur Taschen bis maximal DIN A4 (30 cm x 21 cm x 20 cm) mitnehmen. Um die Wartezeit bei dem Einlass zu verkürzen, empfiehlt es sich, nur unbedingt benötigte Gegenstände zu Konzert mitzubringen. Folgende Gegenstände sind generell untersagt:

Große Taschen wie Rucksäcke, Shopper-Taschen, Reisetaschen, Koffer, Körbe und Kühltaschen

professionelle Kameras mit Wechsel- und/oder Zoomobjektiven und Videofunktion

Audio- und Videoaufnahmegeräte aller Art

Licht- und Videoausrüstungen

GoPro Kameras

Selfie Sticks

elektronische Geräte wie z.B. Tablets, Laptops, Powerbanks, mit Ausnahme von Mobiltelefonen

Essen und Getränke (ein Tetra-Pak pro Person bis max. 0,5 l Inhalt ist erlaubt, sofern originalverschlossen und antialkoholisch)

Stühle (Im Innenraum sind keine Rollatoren zugelassen)

Waffen, Messer, Taser, Schlagstöcke, Pfefferspray, etc.

Glasbehälter

Taschenlampen, Schlüssel- und Geldbörsenketten, Leuchtstäbe, Laserpointer

große Fahnen und Poster (inkl. Stöcke)

Helme

Rammstein live 2022: Das ist die aktuelle Setlist

Wer sich vom Ablauf der Show überraschen lassen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen. Das ist die Setlist der aktuellen Show:

Intro: Feuerwerksmusik (Georg Friedrich Händel)

01. Armee der Tristen

02. Zick Zack

03. Links 2-3-4

04. Sehnsucht

05. Zeig dich

06. Mein Herz brennt

07. Puppe

08. Heirate mich

09. Zeit

10. Deutschland

11. Radio

12. Mein Teil

13. Du hast

14. Sonne

Zugabe:

Engel (Piano-Version) Ausländer Du riechst so gut Pussy Rammstein Ich will Adieu

Alle kommenden Rammstein-Konzerte der Europa Stadiontour 2022

Zu den weiteren Konzerten in Deutschland zählen: Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf. Nach der Europa-Tournee geht es für Rammstein nach Kanada, in die USA und nach Mexiko.

10.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

11.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)