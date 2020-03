Record Store Day 2020: Das sind die limitierten Veröffentlichungen

Nick Mason, Drummer von Pink Floyd, veröffentlicht mit seiner Band Saucerful of Secrets ein neues Live-Album und einen Konzertfilm. „Live At The Roundhouse“ erscheint am 17. April und ist ab dem 10. März in ausgewählten Kinos zu sehen.

2018 kehrte Nick Mason, ehemaliger Drummer von Pink Floyd, auf die Bühne zurück. Zusammen mit seiner Band Saucerful Of Secrets, eine Anlehnung an das gleichnamige Album aus dem Jahr 1968, spielten sie im Mai 2018 in einem Pub in London ihre erste Show. Kurz darauf folgten weitere Auftritte, bei denen der Schlagzeuger gemeinsam mit Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris und Dom Beken Pink-Floyd-Songs aus der Ära vor „Dark Side Of The Moon“ endlich wieder live aufführten. „Live At The Roundhouse“ wurde am 19. Mai 2019 aufgenommen und erscheint am 17. April als LP, CD, DVD und Blu-Ray und kann hier…