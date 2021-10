Red Hot Chili Peppers live 2022: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: Getty Images for The Recording A, Kevin Mazur. All rights reserved.

Die Red Hot Chili Peppers kommen 2022 nach Deutschland: Sie gastieren im Rahmen ihrer Welttournee in Köln und Hamburg. Am Dienstag, 5. Juli, spielen sie im RheinEnergieSTADION in Köln, und am Dienstag, 12. Juli, im Volksparkstadion in Hamburg. John Frusciante ist wieder an Bord.

Ticketvorverkauf ab Freitag, 15. Oktober, 10:00 Uhr Ortszeit via RedHotChiliPeppers.com

Zu den Support Acts zählen A$AP Rocky, Beck, Anderson .Paak & The Free Nationals, HAIM, St. Vincent plus Thundercat, King Princess und sogar die Strokes.

Der Fan-Presale beginnt in Europa am Mittwoch, 13. Oktober ab 10:00 Uhr Ortszeit. Der „RHCP-Fan-Presale“ läuft bis 23:00 Uhr Ortszeit am Donnerstag, 14. Oktober via RedHotChiliPeppers.com.

Red Hot Chili Peppers live:

Europa

Sa, 04. Juni – Sevilla, Spanien – Estadio La Cartuja De Sevilla=

Di, 07. Juni – Barcelona, Spanien – Estadi Olimpic=

Fr, 10. Juni – Nijmegen, Niederlande – Goffertpark=

Mi, 15. Juni – Budapest, Ungarn – Puskas Stadium=

Sa, 18. Juni – Florenz, Italien – Firenze Rocks (Festivaltermin)

Mi, 22. Juni – Manchester, UK – Emirates Old Trafford=

Sa, 25. Juni – London, UK – London Stadium~

Mi, 29. Juni – Dublin, Irland – Marlay Park~

Fr, 01. Juli – Glasgow, UK – Bellahouston Park~

So, 03. Juli – Werchter, Belgien – Rock Werchter (Festivaltermin)

Di, 05. Juli – Köln, Deutschland – RheinEnergieSTADION=

Fr, 08. Juli – Paris, Frankreich – Stade de France~

Di, 12. Juli – Hamburg, Deutschland – Volksparkstadion=

Nordamerika

Sa, 23. Juli – Denver, CO – Empower Field at Mile High*

Mi, 27. Juli – San Diego, CA – Petco Park*

Fr, 29. Juli – Santa Clara, CA – Levi’s Stadium+

So, 31. Juli – Los Angeles, CA – SoFi Stadium+

Mi, 03. Aug – Seattle, WA – T-Mobile Park^

Sa, 06. Aug – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium^^

Mi, 10. Aug – Atlanta, GA – Truist Park^

Fr, 12. Aug – Nashville, TN – Nissan Stadium^

So, 14. Aug – Detroit, MI – Comerica Park^

Mi, 17. Aug – E. Rutherford, NJ – Metlife Stadium^

Fr, 19. Aug – Chicago, IL – Soldier Field^

So, 21. Aug – Toronto, ON – Rogers Centre^

Di, 30. Aug – Miami, FL – Hard Rock Stadium^

Do, 01. Sep – Charlotte, NC – Bank of America Stadium^

Sa, 03. Sep – Philadelphia, PA – Citizens Bank Park^

Do, 08. Sep – Washington, DC – Nationals Park^

Sa, 10. Sep – Boston, MA – Fenway Park# (on sale date TBA)

Do, 15. Sep – Orlando, FL – Camping World Stadium^

So, 18. Sep – Arlington, TX – Globe Life Field^

=mit Special Guests A$AP Rocky und Thundercat

~mit Special Guests Anderson .Paak & The Free Nationals und Thundercat

*mit Special Guests HAIM und Thundercat

+mit Special Guests Beck und Thundercat

^mit Special Guests The Strokes und Thundercat

^^mit Special Guests The Strokes und King Princess

#mit Special Guests St. Vincent und Thundercat