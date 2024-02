Die Sterne hatten immer mehr Witz und Dance-Attitüde als die Konkurrenz. Sophisticated, aber verspielt. Provinzler, die nach Hamburg kamen, um laut zu werden. Diese Kompilation, die aus irgendeinem Grund mit „Mach die Tür zu, es zieht“ einen ihrer besten Songs ausspart, markiert schon mit ihrem stieseligen Titel das Selbstbewusstsein, nicht nur am Ball geblieben zu sein, sondern irgendwie auch etwas verändert zu haben.

Wer seinen größten Hit („Was hat dich bloß so ruiniert“) gleich an den Anfang setzt, will wohl ebenfalls etwas klarstellen. Dass es weitergeht, bezeugt ein neuer Song (eine Marketingpolitik, von der kaum ein Best-of-frei ist). Dass Spilker weiter mitten drin ist, beweist die Signatur, die es mit dem limitierten Vinyl dazugibt.