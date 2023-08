River Phoenix‘ Mutter erinnert an ihren Sohn mit herzergreifendem Post

River Phoenix, der älteste Bruder von Schauspieler Joaquin Phoenix, starb im Oktober 1993. Er galt als einer der vielversprechendsten Jungschauspieler der 80er und 90er Jahre. Mit 16 Jahren spielte er in dem Coming-of-Age-Film „Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers“ mit, und in „My Private Idaho“ teilte er sich die Hauptrolle mit Keanu Reeves. Im Alter von 23 Jahren verabreichte sich der Schauspieler in Anwesenheit seiner Geschwister Joaquin und Rain eine Überdosis vor dem Viper Room in Los Angeles. Im Krankenhaus erlag er den Folgen.

Am Mittwoch (23. August) wäre River Phoenix 53 Jahre alt geworden. Sowohl Familie als auch Fans erinnern sich mit Liebe und Trauer an das Ableben des Schauspielers. Zu seinen Ehren benannten Bruder Joaquin und seine Frau Rooney Mara ihren 2020 gebornenen Sohn River. Doch auch Mutter Heart Phoenix (bürgerlich Arlyn Sharon Phoenix) teilt jedes Jahr zu seinem Geburtstag ein Tribut an ihren Sohn.

Über Instagram teilt sie mit ihren Follower:innen: „23. August 1970… einer der schönsten Tage meines Lebens… ein lebendes Wesen auf die Welt zu bringen… wahrlich ein Hauch des Heiligsten.“ Seinen Geschwistern käme er stets mit „seinem Humor, seiner Weisheit, seiner Authentizität, seinem Talent, seinem Mitgefühl, seiner Verletzlichkeit und seiner unsterblichen Liebe“ entgegen.

„Der größte Schmerz, den ich je erfuhr, war der Schmerz einer natürlichen Geburt, und, obwohl es sehr anders ist, der Schmerz des Ablebens meines Sohnes“, fährt Heart Phoenix fort. Allerdings möchte sich die Mutter positiv an ihren Sohn erinnern: „Beide Male waren die Dinge, die er uns gab, fast augenblicklich in uns verankert, und so feiern wir weiterhin sein Leben für diese kostbaren 23 Jahre. Im Leben gibt es keine Garantien, und es gibt kein Versprechen, dass wir keine „tragischen Momente“ erfahren werden.“

„Ich bin ehrfürchtig vor der Tatsache, dass er sehr wohl in mir weiterlebt,“ schließt Heart Phoenix. „Vielen Dank für all die kostbaren Nachrichten, die ich in den letzten 30 Jahren erhalten habe.“