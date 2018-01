Cranberries: Das sagt Rod Stewart zum Tode Dolores O’Riordans – Video

Auch Rod Stewart hat sich zum Tod von Cranberries-Sängerin Dolores O’Riordan geäußert – nachdem ihm die Kollegen von TMZ, wie in so vielen Fällen bei so vielen anderen Stars, keine Wahl gelassen, abgepasst und ein Mikro unter die Nase gehalten haben.

Paparazzi fingen Stewart in West Hollywood ab, als er ein Restaurant namens Il Piccolo verließ. Sie fragten ihn nach einem Statement zu O’Riordan.

Dolores Mary Eileen O'Riordan (* 6. September 1971 in Limerick; † 15. Januar 2018 in London)

Er teilte mit, dass er die Sängerin zwar nicht persönlich kannte, doch ihr Tod sehr traurig ist. Seine nüchterne Bilanz: „Wir fallen wie Fliegen“. Dann fügte der 73-Jährige gequält lächelnd hinzu: „Ich fühle mich auch nicht so gut.“

Rod Stewart über Dolores O’Riordan: