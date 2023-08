Roger Waters verteidigt Neuaufnahme von „The Dark Side of the Moon“

Foto: Getty Images, Jim Dyson. All rights reserved.

Roger Waters in London

Am 6. Oktober 2023 wird „Dark Side of the Moon Redux“, eine Neuaufnahme des legendären Pink-Floyd-Albums von 1973, erscheinen. Allerdings: Von den Mitgliedern der Band wird aber nur Sänger und Bassist Roger Waters darauf zu hören sein.

In einem Clip, der auf seinem YouTube-Kanal gepostet wurde, spricht der Musiker nun genauer über seine Entscheidung, die Platte nach einem halben Jahrhundert neu aufzunehmen.

„Es ist fünfzig Jahre her, dass die ursprüngliche Platte veröffentlicht wurde und wisst ihr was? Dieses Album verdient es, neuinterpretiert zu werden“, so Waters. „Wir konnten einen Redux machen, weil die Botschaft den Test der Zeit bestanden hat. Das Konzept hat den Test der Zeit bestanden und das ist sehr wichtig.“

Neuer Ausdruck für einen Klassiker

Es musste neu ausgedrückt werden. Und es scheint mir eine gute Art zu sein, die fünfzig Jahre zu feiern, die das Original überlebt hat, indem wir eine neue Version davon machten. Nicht um es zu überschatten oder zu ersetzen, sondern um daran zu erinnern, es als Zusatz hinzuzufügen, und um die Arbeit des ursprünglichen Konzepts des Originals und all der originalen Songs voranzubringen“, erklärt der Sänger weiter. Die Originalaufnahme kam am 1. März 1973 heraus und war das achte Studioalbum von Pink Floyd.

Auch wenn Waters behauptet, alles zu lieben, was er gemeinsam mit Nick Mason, Rick Wright und Dave Gilmour geschaffen hat, glaubt er auch „die Neuaufnahme ist reflektierter, glaube ich, und andeutender für das Konzept der Platte.“

Der Musiker erklärt weiter: „Es ist eine Reinterpretation und ich hoffe, dass wir mehr davon gewinnen können, als wir es bei der Erstveröffentlichung im Jahr 1973 konnten. Die Leute müssen es hören, bevor sie sich eine Meinung dazu bilden können. Ich bin sehr stolz darauf und hoffe, dass es ein Sammelpunkt für Menschen sein wird, nicht nur Leute, die Musik mögen, sondern Menschen, die die Liebe und das Leben mögen.“

Die erste Single des Albums, „Money“, kann man sich bereits jetzt anhören.