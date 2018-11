Foto: Martin von den Driesch. All rights reserved.

In wenigen Tagen startet die Premiere unseres neuen Festivals im Süden Deutschlands: ROLLING STONE Park im Europa-Park in Rust. Wir freuen uns über ein hochklassiges Line-Up, ein großartiges Ambiente mit echter Wellness-Qualität und viele spannende Impressionen.

Wer nicht dabei sein kann, der bekommt via ARTE Concert einen guten Eindruck. Denn der Musikkanal des Kultursenders überträgt am Freitag (16. November) ab 17.00 Uhr die Konzerte von Nada Surf, Father John Misty, Kettcar und The Flaming Lips im Livestream.

17.15 Uhr: Nada Surf

19.15 Uhr: Father John Misty

21.15 Uhr: Kettcar

23.30 Uhr: The Flaming Lips

