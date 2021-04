ROLLING STONE präsentiert: Julien Baker live 2022

Nach 50 Jahren der Vergessenheit ist nun ungesehenes Bildmaterial einer Show von Led Zeppelin aus dem Jahr 1972 aufgetaucht.

Fast 50 Jahre wurde es vergessen – nun ist noch nie gesehenes Bildmaterial von Led Zeppelin aufgetaucht. Der Fotograf Lloyd Godman katalogisierte kürzlich seine Sammlung und fand eine Aufnahme eines Led-Zeppelin-Auftrittes vom 25. Februar 1972 im Western Springs Stadium in Auckland. „Ich wusste, dass ich diese Filmrolle im Schuppen hatte, also schickte ich sie weg, um sie digitalisieren zu lassen. Ich wusste, dass da Bandmaterial drauf war, aber ich wusste nicht, was es war. ... Es kam zurück, und da war der Zeppelin-Film“, erzählte er „Radio New Zeeland“. Obwohl das Material dem Alter entsprechend körnig ist, freute sich der Fotograf…