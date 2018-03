ROLLING STONE präsentiert: Kiefer Sutherland auf Tour im Juni 2018

Nach den Auftritten im letzten Juni in fünf deutschen Städten kommt Hollywood-Star Kiefer Sutherland 2018 zum zweiten Mal hierzulande auf Tour – und das fast genau ein Jahr danach.

Der 51-Jährige hat fünf weitere Gigs bestätigt, um sein Debüt-Album „Down In A Hole" (aus dem Jahr 2016) seinen Fans in Deutschland erneut live vorzustellen. Kiefer Sutherland spielt am 7. Juni 2018 in Köln in der Kantine, am 9. Juni 2018 in Leipzig in der Parkbühne, am 10. Juni 2018 in Hamburg im Gruenspan, am 12. Juni 2018 in Berlin im Columbia Theater und am 13. Juni 2018 in Nürnberg im Hirsch.

Im Musikgeschäft ist der Sohn von Schauspiel-Legende Donald Sutherland schon seit längerem aktiv. 2002 gründete er zusammen mit Jude Cole die Plattenfirma Ironworks, zu den darin vertretenen Künstlern gehören Rocco DeLuca and the Burden, HoneyHoney und Billy Boy On Poison. Über sein erstes Album, „Down In A Hole“, sagt er:

„Allen elf Songs liegen persönliche Erfahrungen zugrunde. Es ist eine schöne Sache und sehr befriedigend, in der Lage zu sein, auf sein Leben zurückzuschauen, auf die guten und auf die schlechten Zeiten und das alles mit Musik auszudrücken. Und das Beste ist: So sehr es mir Spaß gemacht hat, die Songs zu schreiben und aufzunehmen, so sehr freue ich mich darauf, sie auch vor einem Live-Publikum zu spielen; das ist etwas, womit ich niemals gerechnet hätte.“

Kiefer Sutherland – Reckless 2018 Tour

Do. 07.06.2018 Köln / Kantine

Sa. 09.06.2018 Leipzig / Parkbühne

So. 10.06.2018 Hamburg / Gruenspan

Di. 12.06.2018 Berlin / Columbia Theater

Mi. 13.06.2018 Nürnberg / Hirsch

