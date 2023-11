ROLLING STONE präsentiert: The Human League auf Tour 2024

The Human League starten 2024 ihre „The Generations“-Tour durch Europa und Großbritannien und kommen dabei auch in Deutschland vorbei.

Empfehlung der Redaktion Depeche Mode live 2024: Das sind die Support-Acts

Seit ihrem Hit „Don’t You Want Me“ ihres Albums „Dare!“ von 1981 überzeugt das Trio aus der UK viele Fans mit ihren elektronischen Pop-Songs und das, obwohl es die vergangenen Jahre in puncto Veröffentlichungen ziemlich still geblieben sind. Ihre letzte Platte wurde bereits vor 12 Jahren veröffentlicht, danach folgten lediglich einige Remixes.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit ihrer „The Generations“-Tour kehren The Human League aber trotzdem auf die deutschen Bühnen zurück, auch wenn das noch etwas dauert. Etwas über ein Jahr müssen sich die Fans der Band noch gedulden, das Kick-Off-Konzert der Tour findet am 15. November 2024 in Stockholm statt, am 20. November kommen sie dann für ihren ersten Deutschland-Gig nach Hamburg. Danach folgen noch ein Konzert in Berlin und eins in Köln.

The Human League live in Deutschland 2024 – Termine

20.11.2024: Hamburg, Docks

21.11.2024: Berlin, Huxleys

24.11.2024: Köln, Carlswerk Victoria

Tickets für die Deutschland-Termine der Shows sind aktuell noch nicht verfügbar, werden aber demnächst hier erhältlich sein.