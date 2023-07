„We Are The Champions“: Dolly Parton covert Queen – hier anhören

Dolly Parton in ihrer Rock’n’Roll-Ära: Die 77-Jährige hat nun ihre Queen-Coverversion „We Are the Champions“ veröffentlicht. Das Stück ist die neueste Single aus ihrem kommenden Album „Rockstar“, das am 17. November über Partons eigenes Label „Butterfly Records“ erscheinen soll.

Dolly Parton fusioniert „We Are The Champions“ und „We Will Rock You“

Parton lässt in den Song am Ende eine Interpolation von „We Will Rock You“ einfließen. Der Einschub, der an der betreffenden Stelle des Ursprungswerks von „We Are The Champions“ natürlich nicht vorgesehen war, verfügt in Partons Version komplett über den legendären Beat, den Gesang der Menge und einigen Ad-libs.

Hier anhören:

„We Are the Champions“ ist die vierte Single aus „Rockstar“. Das Album enthält neben einigen Rock-Covern und zahlreichen Gaststars auch neun neue, originale Songs. Inspiriert wurde das Werk von Partons Aufnahme in die „Rock and Roll Hall of Fame“ im vergangenen Jahr. „Ich schätze, ich bin jetzt ein Rockstar!“, erklärte sie in ihrer Dankesrede.

Ihre neue Platte lässt sich bereits vorbestellen. Das aktuelle Werk der US-amerikanische Country-Sängerin, Songwriterin, Multiinstrumentalistin, Schauspielerin und Unternehmerin erschien 2022 und heißt „Run, Rose, Run“.

